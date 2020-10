Rapport over machtspositie techreuzen verwacht

De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die onderzoek doet naar oneerlijke concurrentie door grote techbedrijven staat op het punt om haar langverwachte rapport te publiceren. In juli hoorde de commissie topmannen van Amazon, Apple, Facebook en Google. Volgens ingewijden kan het rapport maandag al verschijnen.

Het Huis onderzoekt met name vermeend machtsmisbruik van de techreuzen die onder meer kleinere bedrijven op zouden kopen voor ze een geduchte concurrent kunnen worden. Facebook wordt dit in het bijzonder verweten bij de overnames van Instagram en WhatsApp. Apple krijgt de kritiek dat het functies opneemt in het besturingssysteem voor de iPhone die kleinere bedrijven populair hebben gemaakt, waarmee die kleinere ondernemingen buitenspel worden gezet. Ook zou de iPhonemaker eigen diensten als Apple Music voortrekken ten opzichte van concurrenten als Spotify.

Vooruitlopend op de publicatie van het onderzoeksrapport heeft Facebook al een verdedigingsdocument door advocaten op laten stellen, meldt de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Daarin sorteren die advocaten voor op een poging het bedrijf op te breken, wat volgens hen slecht zou zijn voor consumenten en zeer kostbaar.