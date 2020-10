President Donald Trump is voor het eerst sinds zijn opname in het ziekenhuis weer in het openbaar gezien. Hij stapte zondag rond 17.30 uur (lokale tijd) in een auto bij het Walter Reed-ziekenhuis en reed langs aanhangers.

Het is onbekend waar de president naartoe gaat. In een videoboodschap op Twitter deelde Trump mee dat hij een ‘verrassingsbezoek’ zou brengen aan ‘de patriotten die op straat zijn”.