BN’ers reageren geschokt op overlijden Jan des Bouvrie

Bekend Nederland reageert zondagavond geschokt op het overlijden van ontwerper Jan des Bouvrie (78). Op sociale media regent het reacties. Des Bouvrie overleed zondag in Naarden in het bijzijn van zijn familie, zo meldt de NOS.

‘Wat een verdrietig nieuws”, begint Froukje de Both haar bericht op Instagram. ‘De iconische maar vooral leuke lieve Jan des Bouvrie is niet meer onder ons. Wat heb ik een mooie samenwerking met hem en Monique gehad bij RTL Woonmagazine.’ De Both is het gezicht van het woonprogramma waarin Des Bouvrie en zijn vrouw Monique geregeld te zien waren.

Nicolette van Dam, die Woonmagazine ook een aantal jaar presenteerde, heeft het op Instagram over ‘een groot gemis”. ‘Altijd charmant, geïnteresseerd, een echte vakman en ondernemer. Een van m’n eerste programma’s maakte ik met jou en jouw lieve Monique. Jullie als mooi powercouple. Jouw stempel op de interieur-designwereld zal altijd blijven. Net als dat je een inspiratiebron bent voor velen.’

Ook Gordon gaat Des Bouvrie ‘vreselijk missen”. ‘In shock door het overlijden van een van Nederlands markantste personen”, schrijft de entertainer op Instagram. ‘Ik zal hem nooit vergeten en op z’n verjaardag op 3 augustus elk jaar zal ik hem eren. Het was al een moeilijke week”, aldus Gordon, die slachtoffer werd van een gewelddadige overval terwijl hij thuiszat nadat hij positief getest was op corona. ‘Dus met deze foto eer ik Jan en is dit de man die ik zo liefhad en nooit zal vergeten.’

Des Bouvrie was ook een voorbeeld voor Maik de Boer. Hij reageert op Instagram ‘met groot ongeloof’ op de dood van de interieurontwerper. ‘Ik zal nooit vergeten hoe je me altijd omarmde met lieve woorden en complimentjes”, aldus de stylist. ‘Lieve best geklede man van Nederland en icoon, je zal door wat je achterlaat nooit vergeten worden!’ Het overlijden van Des Bouvrie schokt ook De Boers collega Fred van Leer. ‘Misselijk van verdriet”, deelt hij via Instagram. ‘Lieve Jan wat ben je een inspiratie geweest, ik voel me bevoorrecht dat ik je heb mogen kennen. Dank voor alle mooie gesprekken en liefde, voor mij sta je op eenzame hoogte!’

De interieurontwerper inspireerde ook Mick Harren. De volkszanger neemt op Twitter afscheid van een ‘icoon, held, inspirator en vriend”. ‘Maar met name een heel goed mens met een hart van goud, die iedereen het beste gunde. Een man met een geweldige dosis humor. Integer en oprecht, een grootheid en voorbeeld.’ Radio-dj Michiel Veenstra maakt in zijn reactie op het nieuws een knipoog naar Des Bouvries voorliefde voor wit. ‘Nederland is gebroken wit.’ Veenstras collega Wouter van der Goes noemt Des Bouvrie een ‘iconische vent”. ‘Zie hem nog met zo’n heel luxe stift een heel interieur schetsen in TV Woonmagazine”, schrijft de dj op Twitter. RTL Nieuws-presentator Jan de Hoop reageert met ‘dat is schrikken”.

Monique des Bouvrie plaatste nadat het overlijden van haar man bekend werd op Instagram een foto van hem met in het bijschrift veel hartjes.