Japanse modeontwerper Kenzo Takada (81) overleden

De Japanse modeontwerper Kenzo Takada is op 81-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Parijs overleden aan de gevolgen van coronabesmetting. Dat heeft een woordvoerder van het modehuis Kenzo zondag bevestigd tegen het Franse persbureau AFP.

Takada werd in 1939 geboren in de buurt van Osaka. Halverwege de jaren 60 vestigde hij zich in Parijs en presenteerde daar in 1970 zijn eerste collectie. Enkele jaren daarna begon hij het merk Kenzo, dat snel grote bekendheid verwierf, niet alleen met kleding maar later ook met parfums.

Zes jaar na de verkoop van zijn bedrijf aan het conglomeraat voor luxeproducten Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), trok Takada zich in 1999 terug uit de modewereld. Daarna wijdde hij zich aan eenmalige creatieve projecten, waaronder meubelontwerpen en kunst.