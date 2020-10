De Amerikaanse president Donald Trump, die met Covid-19 is opgenomen in het militair ziekenhuis Walter Reed, wordt maandag mogelijk ontslagen uit het ziekenhuis als zijn toestand verder blijft verbeteren. Dat zei arts Brian Garibaldi op een persconferentie over de gezondheidstoestand van de president. Trump heeft geen koorts en ademhalingsklachten meer, en zijn vitale functies zijn stabiel, aldus een andere arts, Sean Dooley.