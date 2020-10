Presidentskandidaat Biden voortdurend getest op virus

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden wordt geregeld getest op het coronavirus en de uitslag zal telkens openbaar gemaakt worden. Dit heeft zijn campagneteam laten weten. Biden die komende maand 78 jaar oud wordt, is voor het laatst vrijdag getest en had het gevreesde virus niet onder de leden. Dinsdag was hij in debat met president Trump die donderdag positief is getest. In zijn omgeving zijn meerdere vooraanstaande Republikeinen of medewerkers besmet, zo bleek afgelopen week.

Biden wordt voor elke reis hij die onderneemt getest. Dat wil zeggen dat hij zondag in zijn woonplaats Wilmington wordt getest, omdat hij maandag naar Florida gaat voor zijn verkiezingscampagne. Donderdag gaat Biden naar Arizona.

Hij heeft in de campagne Trump meermaals verweten door diens falend beleid medeverantwoordelijk te zijn voor de vele besmettingen en doden in het land. Trump heeft het virus aanvankelijk afgedaan als een griepje dat vanzelf overgaat. De VS zijn het land met de meeste vastgestelde gevallen van het virus. Met meer dan 110 miljoen tests in de VS zijn er alleen in China meer mensen getest op het virus. Circa 7,6 miljoen Amerikanen zijn positief getest in het land van 330 miljoen inwoners. Circa vijf miljoen mensen zijn er al genezen en ruim 214.000 patiënten zijn aan het virus bezweken.

Biden heeft besloten de felste kritiek op Trump tijdens diens ziekenhuisopname achterwege te laten. Hij twitterde dit weekend ook een verzoenende boodschap waarin hij de Amerikanen tot eensgezindheid oproept. ‘Het is tijd dat we elkaar als gelijke Amerikanen zien, we leven niet in blauwe of rode staten maar wonen in en houden van de Verenigde Staten van Amerika”.