Opnieuw arrestaties bij betogingen in Wit-Rusland

Duizenden Wit-Russen trokken opnieuw door de stad, is te zien op beelden op berichtenplatform Telegram. Daarbij werd veelvuldig de wit-rood-witte vlag van de protestbeweging meegedragen. Ordetroepen gingen de betogers uiteindelijk te lijf met waterkannonnen.

Ook is te zien hoe gemaskerde politieagenten demonstranten vastgrepen en in busjes sleurden. Exacte aantallen werden niet gegeven, maar het Russische persbureau Interfax meldt dat het om tien arrestaties gaat.

Vrijlating politieke gevangenen

Een grote leger- en politiemacht is op de been in Minsk. Het onafhankelijke nieuwsmedium tut.by berichtte zondag over de aanwezigheid van gevangenentransportbusjes, waterkannonnen en militaire voertuigen. Het Onafhankelijkheidsplein en Onafhankelijkheidspaleis zijn afgezet.

De oppositie had opgeroepen tot de demonstraties. Die wil dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. De protesten op zondag kunnen in Wit-Rusland traditioneel op veel toeloop rekenen.

Sinds de omstreden verkiezingen in augustus, gaan Wit-Russen massaal de straat op tegen president Loekasjenko, die het land al 26 jaar met harde hand regeert. De 66-jarige alleenheerser claimt dat hij de verkiezingen won met 80 procent van de stemmen. Onder meer de Europese Unie erkent die uitslag niet. De oppositie ziet haar leidster Svetlana Tichanovskaja als de rechtmatige president van Wit-Rusland.