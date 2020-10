‘Facebook: opbreken bedrijf is geen optie’

Het opbreken van Facebook als mogelijke straf voor te veel marktmacht is geen optie. De verschillende onderdelen zijn zo ver geïntegreerd dat splitsing miljarden zou kosten en ook onveiliger zou zijn voor consumenten. Dat schrijven advocaten namens de socialemediareus in een voorbereide verdediging, mocht de Amerikaanse regering een opsplitsing van Facebook voorstellen. Dat meldt de Amerikaanse krant Wall Street Journal die dat document inzag. Deze maand wordt een rapport van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over onder meer Facebook verwacht.