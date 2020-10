Ahold-topman wil duidelijkheid over mondkapjes

Topman Frans Muller van winkelconcern Ahold Delhaize wil dat er duidelijkheid van de overheid komt over het dragen van mondkapjes. In de winkels van het bedrijf, zoals Albert Heijn, Etos, en Gall & Gall, wordt aangeraden ze te dragen, maar daarop wordt niet gecontroleerd. ‘Het is niet onze taak om aan de deur te handhaven”, zei Muller in televisieprogramma Buitenhof.