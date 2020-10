Politie beëindigt op diverse plekken illegale feesten

De politie heeft zaterdagavond en zondag op diverse plekken in het land illegale feesten beëindigd en tientallen boetes uitgedeeld. In het Limburgse Weert moest zelfs de mobiele eenheid er zondagmorgen aan te pas komen. Aan dat feest deden volgens de politie zo’n honderd mensen mee.

De feestgangers waren in Weert bijeengekomen in en rond een bedrijfsloods aan de Vliesvenweg. De politie greep in na meerdere meldingen over geluidsoverlast. Lokale media meldden dat het om een rave-party ging, volgens een politiewoordvoerster kwamen de deelnemers ook uit Duitsland en België. Wat er met de feestgangers gebeurt, is nog niet bekend. ‘De politieactie is nog in volle gang”, zei de woordvoerster. ‘Later zondag kunnen we meer duidelijkheid geven.’

In Zaltbommel maakte de politie zaterdagavond rond 22.30 uur een einde aan feest in een bedrijfspand, 21 mensen kregen een bekeuring omdat ze zich volgens de politie niet aan de coronaregels hadden gehouden.

Haarlem en Utrecht

De politie in de regio rond Haarlem heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee illegale feesten gestopt. In een bunker bij de Westbroekerplas in Velserbroek waren tientallen mensen aan het feesten. Agenten hebben van zoveel mogelijk mensen de gegevens opgenomen, zij kunnen een boete verwachten. Dat geldt ook voor de twintig mensen die een illegaal feest hielden bij een viaduct aan de Haarlemmerstraatweg bij Haarlemmerliede.

Een grote groep jongeren zorgde zaterdagavond in het Utrechtse Griftpark voor grote overlast. Ondanks meerdere waarschuwingen van agenten weigerden ze te vertrekken en voldoende afstand te houden. Reden voor de politie op basis van de coronaregels een aantal van hen te bekeuren, zo liet een woordvoerster weten.

‘In dit soort gevallen gaan we altijd eerst in gesprek. Maar als je ondanks meerdere waarschuwingen toch willens en wetens blijft, dan kun je een bekeuring verwachten”, aldus de politievoorlichtster. Hoe groot de groep was en hoeveel bonnen zijn uitgeschreven, kon ze niet zeggen. Volgens de woordvoerster was het vrijdagnacht in andere Utrechtse parken ook onrustig.