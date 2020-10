‘Bioscoopexploitant Cineworld sluit in VS en Britse Eilanden ‘

De op één na grootste bioscoopexploitant ter wereld, Cineworld, sluit volgens Britse media deze week de deuren in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Ierland. De sluiting is een gevolg van de economische crisis die wordt veroorzaakt door de coronamaatregelen.

The Sunday Times meldt dat het bedrijf dat meer dan 9500 bioscopen runt, tot het besluit is gekomen naar aanleiding van het uitstel van de première van de nieuwe James Bondfilm No Time To Die. Die zou in april zijn, maar werd verschoven naar november en pas is de première weer uitgesteld naar het voorjaar 2021.