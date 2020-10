Herdenking Bijlmerramp niet zoals gebruikelijk door corona

Het is zondag 28 jaar geleden dat in Amsterdam de Bijlmerramp plaatsvond. Een Israëlisch vrachtvliegtuig stortte op 4 oktober 1992 neer op de flats Groeneveen en Kruitberg. Hierbij kwamen 43 mensen om het leven, onder wie de drie bemanningsleden van de Boeing van El Al. In verband met het coronavirus vindt de herdenking dit jaar niet op de gebruikelijke wijze plaats.