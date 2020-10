Trump: Ik voel me goed, ga spoedig weer aan het werk

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een videoboodschap zaterdagavond (lokale tijd) vanuit het ziekenhuis gezegd dat hij ‘hard op weg is naar herstel’ en dat hij er ‘spoedig weer zal zijn om Amerika weer groots te maken”.

‘Toen ik hier binnenkwam, voelde ik me niet goed, maar inmiddels voel ik me een stuk beter. Ik zal zo snel mogelijk mijn werk hervatten en denk dat ik de campagne voltooien. Ik dank de medische staf die geweldig werk heeft verricht. De therapieën zijn een mirakel, een gift van God. Maar we zijn er nog niet, de komende dagen volgt de echte test, we moeten zien wat er dan gebeurt”, zei Trump.

In de ruim vier minuten durende video bedankte hij alle Amerikanen, ook van de tegenpartij, voor het medeleven en vertelde Trump ook dat zijn echtgenote Melania, die ook is getroffen door het longvirus, het goed maakt.

Trump herhaalde dat hij op advies van de artsen naar het ziekenhuis is overgebracht en dat hij daar volledig achter stond. Volgens hem was het alternatief om geïsoleerd op het Witte Huis achter te blijven. ‘Dat kan ik niet doen, we moeten onze problemen tegemoet treden en niet afwachten”, zei hij daarover.

De president, die deze week positief werd getest op het coronavirus, werd vrijdag opgenomen in het Walter Reed-ziekenhuis in Bathesda, nadat bleek dat hij moest worden beademd en zijn conditie verslechterde. Het medisch team van Trump zei eerder zaterdag in een persconferentie dat de toestand van Trump zaterdag was verbeterd en dat hij zich goed voelde.