Een man is zaterdagavond bij een benzinestation aan de Colosseumweg in Rotterdam met een slagwapen mishandeld door een onbekende man. De politie meldde dat het slachtoffer een forse hoofdwond opliep en er slecht aan toe is. De mishandelde man was in het gezelschap van zijn vriendin.

De dader is samen met een andere man in onbekende richting weggereden. Het motief voor de mishandeling is niet bekend.