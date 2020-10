De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter na een relatief lange radiostilte weer van zich laten horen. Hij bedankt in het bericht de artsen en verplegers van het Walter Reed-ziekenhuis, waar hij is opgenomen. ‘Er is enorme vooruitgang geboekt in de strijd tegen deze plaag in de afgelopen 6 maanden. Met hun hulp voel ik me goed!”, schrijft hij.