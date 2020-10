Schaakrubriek: Wat is het mooiste schaakboek dat je ooit gelezen hebt?

Ook bij schaakboeken wordt deze vraag gesteld, er worden zelfs jaarlijks meerdere prijzen voor uitgereikt waarbij ook een nominatie al zeer eervol is. Overigens heb ik daarbij ook altijd mijn antwoord klaar: Alik Gershon en Igor Nor : San Luis 2005. Maar dan gaat het over technische schaakboeken, onuitputtelijk is ook de hoeveelheid schaak-romans zoals De Verdediging ( Nabokov), Het Paneel van Vlaanderen (Perez-Reverte) en Amphitryon ( Padilla) om drie favorieten uit mijn verzameling te noemen. En dan is er een soort die tussen technisch en roman in zit en zich richt op wat schaken met mensen doet. Al in de gedichten van de Perzische dichter Omar Khayyam ( rond 1100) komen we de vergelijking tussen schaken en het leven van de mens tegen...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .