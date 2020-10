Zoektocht naar explosieven op Keuls rangeerterrein

Schoonmakers hebben op een spoorwegemplacement in Keulen in een geparkeerde regionale trein verdachte zaken aangetroffen en uit vrees voor een bom de politie gewaarschuwd. De politie stelt zaterdag dat het nog te vroeg is om van een bom te spreken.

Het verdachte object is verwijderd en wordt door de explosievendienst onderzocht. Het zou gaan om een verzameling van spijkers, schroeven, vuurwerk en een zwart poeder. De krant Bild spreekt over een in elkaar geknutselde bom die veel schade en leed had kunnen veroorzaken.

Het spoorwegterrein Deutzer Feld op de rechteroever van de Rijn is afgezet en de politie doorzoekt er ook andere treinstellen, meldden plaatselijke media.