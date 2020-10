Derde senator Republikeinen besmet met coronavirus

Een prominent Republikeins senator, Ron Johnson, is ook besmet met het coronavirus. Hij is positief getest, maar heeft geen ziekteverschijnselen, aldus een woordvoerder. Johnson is al de derde senator van de partij van president Trump bij wie in korte tijd is vastgesteld dat hij het virus onder de leden heeft. De 65-jarige Johnson is al negen jaar senator in het Congres voor de staat Wisconsin.