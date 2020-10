Afgelopen etmaal bijna 4000 coronabesmettingen gemeld

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 3972 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is weer een dagrecord. Tussen donderdag en vrijdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 3831 meldingen van positieve tests gekregen. Dat getal werd zaterdag bijgesteld naar 3829. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 23.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 21. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren negen sterfgevallen gemeld.