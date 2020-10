Vredesakkoord met Soedanese rebellen feestelijk getekend

De Soedanese regering en rebellengroepen hebben in de hoofdstad van Zuid-Soedan, Juba, een akkoord getekend dat de twee landen verder op weg moet helpen naar vrede. Rebellen uit het noordwestelijke Darfur en de aan Zuid-Soedan grenzende provincies South Kordofan en Blue Nile hebben in een feestelijke stemming getekend voor vrede. Waarnemers uit Egypte, Qatar en Saudi-Arabië en muzikanten uit de door geweld verscheurde regio’s hebben de ondertekening van het historische akkoord bijgewoond.

Namens Soedan waren premier Abdalla Hamdok en de invloedrijke generaals Abdel Fattah al-Burhan en Hamdan Dagalo naar Juba gekomen. Vorig jaar is in Khartoem, de hoofdstad van Soedan, de autoritaire machthebber Omar Hassan al-Bashir ten val gebracht. Hij is sinds zijn staatsgreep in 1989 verantwoordelijk geweest voor de escalatie van talrijke etnische conflicten in het uitgestrekte land en voor een bloedige uitputtingsoorlog met het niet- islamitische zuiden. Dat is uiteindelijk in 2011 toch onafhankelijk geworden.

De nieuwe machthebbers in Soedan proberen een einde te maken aan de interne conflicten die aan vele honderdduizenden mensen het leven hebben gekost. Volgens premier Hamdok opent dit akkoord ‘een brede horizon voor ontwikkeling, vooruitgang en welvaart’ in Soedan en in Zuid-Soedan. De twee landen hebben sinds 2011 ook grensconflicten gehad.