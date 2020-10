Ongebruikelijke stilte op Twitter-feed president Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag om zeven uur lokale tijd nog steeds niet van zich laten horen op Twitter. Normaliter is Trump rond die tijd al in de weer met tweeten en retweeten, maar nu de president met Covid-19 is opgenomen in een militair hospitaal blijft het ongebruikelijk stil op zijn profiel met 86,7 miljoen volgers.

Zijn laatste tweet verstuurde de president vrijdag rond 11.30 uur (plaatselijke tijd). Daarin schreef hij: ‘Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!’ (Gaat goed, denk ik! Dank aan jullie allen. LIEFS!!!).

In februari vorig jaar lekten er details over Trumps daginvulling uit naar nieuwswebsite Axios. Daaruit werd duidelijk dat Trump doorgaans voor 6 uur ontwaakt en dan vijf uur lang ongestructureerd tijd doorbrengt met onder meer televisie kijken, kranten lezen en reageren op wat hij ziet en leest. Doorgaans is er vanaf die tijd ook activiteit te zien op Trumps Twitter-account.

De president, van wie gezegd wordt dat hij last heeft van koorts, verstopping en een hoest, ligt in het militair hospitaal Walter Reed in Bethesda. Hij heeft daar een presidentiële suite waar hij zijn werkzaamheden kan voortzetten.