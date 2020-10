Chinese president en Britse premier wensen Trump spoedig herstel

De Britse premier Boris Johnson en de Chinese president Xi Jinping hebben president Trump en diens vrouw Melania een spoedig herstel toegewenst. Het echtpaar Trump blijkt besmet met het coronavirus dat afkomstig is uit China. Johnson, die zelf besmet is geweest, zei dat hij ervan overtuigd is dat Trump er bovenop komt omdat die een veerkrachtige persoonlijkheid is.

Trump is voor onderzoek naar een militair ziekenhuis even buiten Washington gegaan. Over ruim dertig dagen zijn presidentsverkiezingen in de VS. Volgens de 74-jarige Trump gaat het goed met hem en werkt hij in een speciale suite in het hospitaal door. Hij krijgt een experimenteel virusremmend middel, Remdesivir.

Bij het ziekenhuis in Bethesda hebben zich enkele aanhangers verzameld met vlaggen uit de verkiezingscampagne van Trump. Campagnebijeenkomsten zijn afgelast of zullen online gehouden worden.