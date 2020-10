Dode en vermisten door overstromingen in Noord-Italië

Overstromingen in Noord-Italië hebben sinds vrijdagnacht aan minstens een persoon het leven gekost. Er zijn twee vermisten, melden de hulpdiensten. Onder meer het historisch centrum van Venetië staat onder water.

De regio’s Lombardije, Ligurië en Veneto zijn getroffen door het slechte weer. Iets ten westen daarvan, rond de Franse stad Nice, worden negen personen vermist nadat stortregens overstromingen hadden veroorzaakt.

Een brandweervrijwilliger kwam om het leven in de Alpenregio Valle d’Aosta en een man raakte vermist in de buurt van een tunnel bij de Tendapas tussen Italië en Frankrijk. De andere vermiste verdween in de regio Piëmont.