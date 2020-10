Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland stabiel rond de 2500

In Duitsland is in het laatste etmaal bij nog eens 2563 personen het nieuwe coronavirus vastgesteld, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. De dagelijkse toename van het aantal coronabesmettingen ligt daarmee redelijk stabiel rond de 2500. Vrijdag meldde het RKI 2673 nieuwe gevallen en donderdag 2503.

Het totale officiële aantal coronabesmettingen in de Bondsrepubliek komt daarmee op 296.958 te staan. De hoogste aantallen nieuwe besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld in de deelstaten Noordrijn-Westfalen (706), Bondshoofdstad Berlijn (339), Beieren (333), Hessen (292) en Nedersaksen (286). In Berlijn neemt het aantal nieuwe besmettingen per dag gestaag toe.

Het afgelopen etmaal overleden in Duitsland nog eens 19 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental komt daarmee op 9527 te staan.