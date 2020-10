Dodental corona-epidemie in India overstijgt 100.000

Het Indiase dodental als gevolg van de corona-epidemie is zaterdag boven de 100.000 gekomen. India is na de Verenigde Staten en Brazilië het derde land dat de grimmige mijlpaal passeert.

Met het aantal nieuwe Covid-gerelateerde sterfgevallen dat in de laatste 24 uur is geregistreerd, komt het totale dodental in India op 100.842. Het officiële aantal besmettingen nam toe met bijna 80.000 en staat nu op 6,47 miljoen. In geen ander land raken per dag zoveel mensen besmet met het longvirus als in India.

De regering van premier Narendra Modi gaat desondanks door met het versoepelen van maatregelen. De Indiase economie staat nagenoeg op instorten nadat het land eind maart een strenge lockdown instelde om de corona-uitbraak in de kiem te smoren. Sinds deze week mogen Indiase biosopen weer op halve capaciteit gaan draaien. Medio oktober mogen ook scholen weer open.

Feestdagen

Gezondheidsexperts houden hun hart vast voor het komende najaar en de feestdagen, waaronder het hindoeïstische lichtfeest Divali volgende maand. Dat zou voor een rappe toename in het aantal besmettingen kunnen zorgen, vrezen deskundigen.

Zij maken zich er ook zorgen over dat de situatie in India erger is dan de officiële cijfers laten zien. Ondanks het hoge totale dodental, sterven in India weinig coronapatiënten in vergelijking met de VS en Brazilië. Een expert die is verbonden aan het Indiase centrum voor infectieziektenonderzoek wijst erop dat de lage gemiddelde leeftijd van de Indiase bevolking daarin misschien ook een rol speelt.