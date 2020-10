Trump vanuit ziekenhuis: het gaat heel goed met me

Volgens een arts van de president is Trump begonnen met een kuur van het antivirusmiddel Remdesivir en kan hij zelfstandig ademen. Eerder vrijdagavond zei het Witte Huis dat Trump naar verwachting enige dagen in het Walter Reed-ziekenhuis in Bathesda moet verblijven.

Trump werd vrijdagavond (lokale tijd) uit voorzorg overgebracht naar het militaire hospitaal vlakbij de hoofdstad Washington. Artsen hadden dat aangeraden.

Mike Pence

Een woordvoerder van het Witte Huis heeft gezegd dat Trump zijn presidentiële bevoegdheden niet aan vicepresident Mike Pence heeft overgedragen. In de Amerikaanse grondwet is geregeld dat wanneer de president niet bij machte is zijn taken uit te voeren, de vicepresident dan het gezag overneemt. Pence testte vrijdag negatief op het coronavirus.

Trump zal de komende dagen vanuit het ziekenhuis werken, aldus de woordvoerster van het Witte Huis. Hij zal in een speciale suite verblijven.