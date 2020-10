Zorgen over intocht Duitsers tijdens nationale feestdag

De provincies langs de Duitse grens zetten zich zaterdag schrap voor een verwachte intocht van grote aantallen Duitsers. Het is 3 oktober, Dag van de Duitse Eenheid, en traditioneel komen Duitse koopjestoeristen dan massaal de grens over om onder meer in Enschede, Winterswijk Venlo en Roermond te gaan shoppen. De grenssteden hebben vergaande maatregelen voorbereid om te voorkomen dat het te druk wordt in deze coronatijd.