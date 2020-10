‘Als we thuis zijn, gamen we, maar de zaterdag is voor ons ook een doe-dag’, zeggen Stephan Wind (33, adviseur privacy-zaken bij de provincie Gelderland) en Loïs Franx (25, student journalistiek) uit Ede. Ze staan niet later op dan op doordeweekse dagen, maar het gevoel dat je niets hoeft, kan er wel voor zorgen dat ze tot half negen blijven liggen. Met een iPad op het nachtkastje, dat wel, want ze zijn bijna net zo actief in de online-wereld als in die daarbuiten. ‘Ik ga gamen om andere mensen te vermijden, maar als Stephan online gaat, is het alsof hij met vrienden een kroeg binnenstapt om samen voetbal te gaan kijken’, zegt Loïs. Dan ontmoet hij ‘de jongens’, een grote internationale vriendenclub die samenkomt via Discord, een chat-app voor gamers. Hij ziet ze dagelijks, kent hun naam, stemgeluid, hun karakter, maar lang niet altijd weet hij hoe ze eruitzien. Sommigen ontmoet hij uiteindelijk ook fysiek. Michael uit Londen kwam bijvoorbeeld naar hun bruiloft; Stephan leerde hem tien jaar geleden kennen toen ze allebei War Thunder speelden.