Kapsalon Romy grote winnaar bij Gouden Kalveren

De familiefilm Kapsalon Romy van Mischa Kamp is vrijdagavond de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. De film over de relatie tussen een jong meisje en haar dementerende oma verzilverde vier van de vijf nominaties. Alleen het Kalf voor beste film won Kapsalon Romy niet; deze ging naar het magisch-realistische drama Buladó van regisseur Eché Janga.

Romy sleepte de prijzen in de wacht voor beste actrice (Beppie Melissen), bijrol (Noortje Herlaar), scenario (Tamara Bos) en regie. Voor regisseur Mischa Kamp was het de eerste maal dat zij een Kalf won. Eerder werd zij wel genomineerd voor het coming of age-drama Jongens. Het zijn niet de eerste prijzen voor Kapsalon Romy; in het buitenland werd de film al talloze malen bekroond. Zo werd de familiefilm eind 2019 uitgeroepen tot beste Europese film van het jaar.

De prijs voor beste film was het enige Kalf voor Buladó. Het drama, met in de hoofdrollen Everon Jackson Hooi, Felix de Rooy en Tiara Richards, vertelt over een alleenstaande vader op Curaçao van wie het dochtertje contact wil leggen met de geest van haar overleden moeder.