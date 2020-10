Meerdere ziekenhuizen stellen mondkapje voor bezoek verplicht

Onder meer alle locaties van het Spaarne Gasthuis in Haarlem, het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, het Tergooi ziekenhuis in Hilversum, het OLVG in Amsterdam en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen verplichten het dragen van een niet-medisch mondmasker voor bezoekers. Wanneer de verplichting ingaat verschilt per ziekenhuis.

Andere ziekenhuizen, zoals Rijnstate in Arnhem, het Catharina ziekenhuis Eindhoven en het Franciscus Gasthuis&Vlietland in Rotterdam doen het dringende verzoek een masker te dragen. Ook meerdere academische ziekenhuizen doen een oproep aan bezoekers. Zo stelt het Amsterdam UMC het dragen van een mondkapje verplicht en doet het Maastricht UMC+ een dringende verzoek een kapje te dragen.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen laat weten achter het advies van het kabinet te staan om in publieke binnenruimtes een niet-medisch mondkapje te dragen. ‘Ziekenhuizen vormen een belangrijk onderdeel van de maatschappij en hebben een voorbeeldfunctie. Het dringende advies van het kabinet om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes is in de visie van de NVZ ook van toepassing op de openbare ruimtes in ziekenhuizen. Het opvolgen van het kabinetsadvies in de ziekenhuizen is een logische stap, voor patiënten, bezoekers en ziekenhuispersoneel”, schrijft de NVZ vrijdag in een advies aan haar leden.