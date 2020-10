Presidentskandidaat Biden test negatief op corona

Presidentskandidaat Joe Biden is niet besmet met het coronavirus. Zijn test is negatief uitgevallen, meldt NBC News. Volgens de arts van Biden is ook echtgenote Jill Biden negatief getest.

Biden besloot zich te laten testen nadat president Trump bekend had gemaakt dat hij besmet is. Trump en zijn rivaal Biden hielden eerder deze week hun eerste debat in aanloop naar de presidentsverkiezingen over een maand. In de uitzending hielden ze afstand van elkaar.

Op Twitter zegt Biden blij te zijn over de uitkomst. Hij hoopt dat zijn bericht iedereen er weer aan herinnert een mondkapje te dragen, afstand te houden en handen te wassen.