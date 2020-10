AEX stijgt in Amsterdam, wisselend beeld in rest Europa

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met een klein plusje de dag uitgegaan. Elders in Europa lieten de beurzen een wisselend beeld zien. De onzekerheid bij beleggers werd gevoed door de coronabesmetting van de Amerikaanse president Donald Trump en een slechter dan verwacht Amerikaans banenrapport. Ook sombere berichten over de brexitonderhandelingen hadden hun uitwerking.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent hoger op 553,12 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 819,21 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt daalde 0,3 procent, die in Parijs en Londen stegen tot 0,4 procent.

Trump liet vrijdagochtend via Twitter weten dat hij en zijn vrouw Melania het coronavirus hebben. Waarschijnlijk hebben zij het longvirus opgelopen door nauw contact met adviseur Hope Hicks, die onder meer met Trump mee was naar het verkiezingsdebat in Cleveland.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in september veel minder sterk gegroeid dan in augustus en ook zwakker dan verwacht. Het ministerie van Arbeid maakte bekend dat er vorige maand 661.000 banen bijkwamen exclusief de landbouwsector. Economen hadden op een aanwas van 875.000 arbeidsplaatsen gerekend.

De Euroepse brexitonderhandelaar Michel Barnier heeft laten weten dat hij sommige problemen in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk niet als makkelijk oplosbaar ziet. De Britten benoemden specifiek de visserijrechten als een onderwerp waar ze problemen voorzien. Dit weekeinde maken voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Britse premier Boris Johnson de balans op.

Hekkensluiter bij de hoofdfondsen op het Damrak was chipbedrijf ASMI met een verlies van 1,8 procent. Ook andere techbedrijven als ASML en Prosus stonden bij de verliezers en speelden tot 0,5 procent kwijt. Banken en Verzekeraars deden het juist goed. ABN AMRO was de koploper met een plus van 2,7 procent.

MidKap

In de MidKap was Eurocommercial Properties de grote winnaar met een plus van 5,2 procent. De vastgoedinvesteerder heeft een winkelcentrum in Zweden verkocht voor ruim 41 miljoen euro. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM stond vrijwel onderaan met een min van 1,8 procent. KLM heeft nu ook met zijn piloten overeenstemming bereikt over de reorganisatieplannen bij de luchtvaartmaatschappij. Daardoor is het bedrijf er nu met alle vakbonden op hoofdlijnen uit. Wel sprak topman Pieter Elbers de vrees uit dat er meer ontslagen nodig zijn.

De euro stond op 1,1711 dollar, tegen 1,1754 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,7 procent minder op 37,67 dollar. Brentolie daalde 2,8 procent in prijs, tot 39,79 dollar per vat.