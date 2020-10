Supermarkten twee keer per dag uur open voor kwetsbare groepen

Supermarkten zijn volgende week twee keer per dag een uur alleen open voor ouderen en mensen uit kwetsbare groepen. Bijna alle supermarkten stellen een ‘ouderenuurtje’ in tussen 07.00 en 08.00 uur ‘s morgens en kiezen daarnaast een ander uur uit dat bij de lokale situatie past. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL is niet blij met de plicht die het kabinet de winkels eerder deze week oplegde en noemt het een ‘overhaast en ondoordacht besluit.’