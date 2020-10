Bemiddelende NAVO-chef naar Turkije en Griekenland

NAVO-chef Jens Stoltenberg bezoekt volgende week Turkije en Griekenland, in de hoop de voorzichtige toenadering tussen beide NAVO-leden verder te brengen.

De spanningen tussen de buurlanden, al van oudsher rivalen, liepen de afgelopen tijd op door onder meer Turkse gasboringen in betwiste wateren. De NAVO spande zich in om escalatie te voorkomen. Door de bemiddeling van het bondgenootschap kwamen Ankara en Athene donderdag al overeen dat ze een ‘hotline’ openen om te voorkomen dat een onderlinge aanvaring of ander akkefietje uit de hand loopt.

Stoltenberg doet maandag eerst Ankara aan, waar hij onder anderen de Turkse minister van Buitenlandse Zaken zal spreken. De volgende dag bezoekt hij in Athene de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie.