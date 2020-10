Vestager stelt verlenging versoepelde EU-staatssteunregels voor

Het dagelijks EU-bestuur schortte bepaalde regels voor directe subsidies of belastingvoordelen half maart op in de hoop bedrijven overeind te houden en werkgelegenheid te redden. Ook kunnen de regeringen sindsdien straffeloos staatsgaranties verlenen op bankleningen, en private en publieke leningen subsidiëren. ‘De afgelopen zeven maanden heeft het tijdelijke wetskader het mogelijk gemaakt dat lidstaten voor 3 biljoen (3000 miljard) euro bedrijven hebben kunnen steunen die het hardst zijn getroffen door de coronacrisis”, aldus Vestager.

‘De gevolgen van de crisis zullen nog een tijd bij ons blijven”, schrijft ze. ‘Daarom stellen we een verlenging en aanpassingen voor in het belang van het bedrijfsleven. Over hoe we verder gaan zullen we samen met de lidstaten beslissen.’