OM eist celstraffen en tbs tegen ‘Rolexbende’

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Amsterdam celstraffen van zes en zeven jaar geëist tegen drie mannen wegens een reeks gewelddadige diefstallen van onder meer Rolexhorloges. Twee van hen hoorden ook de tbs-maatregel eisen. De verdachten zouden verspreid over een paar jaar vooral Amsterdam-Zuid als ‘jachtgebied’ hebben gebruikt, op zoek naar de peperdure uurwerken. Slachtoffers werden op straat veelal met extreem geweld te grazen genomen, soms met ernstige verwondingen als gevolg.

De zaak tegen een man die ten tijde van de berovingen minderjarig was, wordt later afgedaan, inclusief de strafeis. Hij heeft vorige week en deze week wel samen met zijn drie medeverdachten terechtgestaan. Tegen verdachten Mourad B. (29) en Mounir C. (25) eiste het OM zes jaar en tbs, tegen Oussama A. (20) zeven jaar.

De berovingen werden in wisselende samenstelling gepleegd. Voor B. en C. is volgens het OM tbs noodzakelijk, omdat zij onbehandeld een gevaar vormen voor anderen. Beiden kwam al jong in aanraking met de politie. Eerdere eerdere pogingen hun asociale, gewelddadige gedrag te veranderen op niets zijn uitgelopen. B. is in de ogen van deskundigen een psychopaat.

De slachtoffers werden volgens het OM zorgvuldig uitgekozen. Veelal reden zij in opvallende, dure auto’s. De verdachten observeerden ‘s avonds of ‘s nachts horecagelegenheden, om potentiële slachtoffers in het vizier te krijgen. Slachtoffers werden gevolgd en op een geschikt moment in een wat stillere omgeving beroofd, vaak met grof geweld. De samenwerking van de verdachten was volgens de officier van justitie ‘bijna professioneel’ te noemen. De berovingen duurden nooit langer dan enkele minuten. Slachtoffers werden veelal onverhoeds van achteren aangevallen, tegen de grond gewerkt, mishandeld en beroofd. Onder hen bevonden zich Estelle Cruijff en de vader van presentatrice Nicolette van Dam.