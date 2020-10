Medewerkers Albert Heijn krijgen in december coronabonus

Medewerkers van supermarktketen Albert Heijn krijgen in december eenmalig een coronabonus van 15 procent over hun gemiddelde maandloon, bevestigt de supermarkt na berichtgeving bij vakblad Distrifood.

Albert Heijn-werknemers krijgen daarnaast ook een hoger voorschot op de winstuitkering van het salaris. Die was altijd 45 procent van het salaris maar is dit jaar verhoogd naar 70 procent. Die volgt ook in december.

Een woordvoerder laat weten dat na overleg met de branchevereniging van supermarkten, de Vereniging Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL), besloten is dat supermarkten zelf mogen bepalen hoe ze hun medewerkers willen bedanken voor de coronaperiode.

Tijdens de paasperiode kregen medewerkers van Albert Heijn al een cadeaubon van 25 euro, die te besteden was bij bol.com. De webwinkel is eigendom van Ahold-Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn.

Andere supermarktketens besloten eerder al tot een coronabonus. Zo keert winkelketen Deen 10 procent van het loon verdiend over gewerkte uren in de maanden sinds maart uit. Andere ketens zoals Jumbo en Lidl willen volgens Distrifood op een collectieve regeling binnen de supermarktbranche inzetten.