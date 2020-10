Sancties tegen Wit-Rusland eindelijk van kracht

De Europese sancties tegen personen in en rond het regime van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko zijn van kracht, zes weken nadat de EU aankondigde strafmaatregelen in te stellen na de ‘gestolen’ verkiezingen in het land begin augustus. Het gaat om 44 personen, blijkens de lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie. President Aleksandr Loekasjenko staat er niet op.