Biden wenst Trump spoedig herstel van coronabesmetting

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden wenste Donald Trump en zijn vrouw Melania vrijdag via Twitter een ‘spoedig herstel’ toe. Hij deed dat mede namens zijn vrouw Jill.

‘We zullen blijven bidden voor de gezondheid en veiligheid van de president en zijn familie”, aldus de Democratische tegenstrever van Trump in de verkiezingen. Biden laat zich naar verwachting vrijdag testen, nadat bekend werd dat Trump besmet is. De twee waren woensdag nog samen in een debat.