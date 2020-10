Veel familieleden Trump reisden met Hope Hicks

Vrijdag werd bekend dat Trump en zijn vrouw Melania het coronavirus hebben. Kort daarvoor was bekendgemaakt dat Hicks besmet was en dat het presidentiële paar in quarantaine zou gaan. Hicks ging onder meer mee met Trump naar het presidentiële debat in Cleveland.

Op de lijst staan verder Eric, Lara en Tiffany Trump, Donald Trump Jr. en Trumps juridisch adviseur Rudy Giuliani. Of Hicks al besmet was tijdens die gezamenlijke reizen is niet duidelijk.