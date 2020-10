Viruswaarheid dreigt met aangiftes tegen schooldirecteuren

Diverse schoolinstellingen hebben inmiddels aangekondigd een mondkapje verplicht te stellen. ‘Dat is onrechtmatig, in strijd met de rechten van de mens en komt neer op mishandeling omdat het dragen ervan niet zonder gevaar is. We overwegen directeuren persoonlijk aansprakelijk te stellen”, aldus Engel.

Engel zegt met diverse schoolbestuurders, onder meer in Amersfoort en Spijkenisse, te hebben gesproken en hun te hebben gevraagd af te zien van een maskerplicht of een advies ze te dragen. Ook zijn er volgens hem veel telefoontjes binnengekomen bij Viruswaarheid van verontruste ouders en leraren die tegen het dragen van mondkapjes zijn.

Het kabinet heeft eerder deze week het ‘dringende advies’ gegeven voor mondkapjes in openbare ruimten. Engel heeft daar geen goed woord voor over. ‘Ik ben erg teleurgesteld dat het regime de oren laat hangen naar Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het maakt zich hiermee medeplichtig aan de mishandeling van het volk, omdat het dragen van mondkapjes niet zonder gevaar is.’ Engel wijst op onbevestigde berichten dat meerdere kinderen in Duitsland zouden zijn overleden aan de gevolgen van het dragen daarvan.