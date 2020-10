‘Ryanair praat met Boeing over grote order voor 737 MAX’

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair is in gesprek met Boeing over de koop van 150 tot 200 toestellen van het type 737 MAX. Dat meldden Ierse media. Naar verluidt kan voor het einde van dit jaar een order worden geplaatst, die op basis van catalogusprijzen dan minstens 18,7 miljard dollar waard zou zijn.