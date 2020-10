Verhuurderheffing voor Amsterdamse woningcorporaties hoogste ooit

Woningcorporaties in Amsterdam betalen dit jaar met elkaar 204 miljoen euro belasting aan het rijk voor de circa 165.000 sociale huurwoningen die zij bezitten. Deze verhuurderheffing is dit jaar vanwege de hoge WOZ-waarden van Amsterdamse woningen de hoogste ooit, en ruim 11 procent hoger dan vorig jaar.

De corporaties betalen deze jaarlijkse belasting over het bezit van de meest betaalbare huurwoningen sinds 2014. De verhuurderheffing is gebaseerd op de WOZ-waarde. Die is door de krapte op de Amsterdamse woningmarkt de afgelopen jaren flink gestegen.

‘Het is opvallend dat corporaties in Amsterdam meer verhuurderheffing betalen dan ooit, terwijl in politiek Den Haag voortdurend wordt gesproken over vermindering van de heffing”, stelt directeur Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). ‘Heel vervelend dat we dit geld in deze tijden van wooncrisis en corona niet kunnen besteden aan nieuwbouw van woningen, aan het betaalbaar houden van de huren en aan verduurzaming.’

Halvering

Het economisch onderzoeksbureau SEO concludeerde dinsdag dat een halvering van de afdracht die de woningcorporaties aan de overheid moeten doen, de economie tussen 2022 en 2025 met 5 miljard euro zou doen groeien. Ook kunnen er in die periode 60.000 voltijdsmedewerkers aan de slag in de bouw en ondersteunende sectoren als de corporaties die verhuurderheffing in woningbouw en verduurzaming kunnen steken.

De Woonbond zegt het ‘bizar’ te vinden dat ‘midden in een wooncrisis en met een economische crisis voor de deur, de belasting op sociale huur in stand wordt gehouden”. De bond roept de politiek op in deze begroting nog het mes in de heffing te zetten. ‘De heffing wordt uiteindelijk betaald door woningzoekers die geen betaalbaar huis kunnen vinden, en huurders die deze belasting via de huur ophoesten. Dit is niet vol te houden”, aldus de Woonbond.