Koolmees: baanverlies bij NOW-bedrijven geen verrassing

Dat er ook veel banen verloren zijn gegaan bij de bedrijven die in de eerste steunronde loonsubsidie (NOW 1.0) hebben ontvangen, komt niet als een verrassing voor minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). De regeling heeft het verlies van banen alsnog flink gedempt, zegt de bewindsman.

Het CBS berekende dat bij alle bedrijven die NOW 1.0 hebben ontvangen tussen februari en juni 181.000 banen verloren zijn gegaan. In sommige gevallen is dat gebeurd bij een reorganisatie na de periode waarin ze subsidie ontvingen. Het kan ook gaan om het verlopen van tijdelijke contracten of oproepkrachten die niet meer worden opgeroepen. ‘Ik heb ook ondernemers gesproken die dan zeiden: ik heb geen werk meer”, aldus de minister.

‘We hebben bedrijven gesteund om werkgelegenheid te behouden. Dat is grosso modo goed gelukt”, zegt Koolmees. ‘We wisten van tevoren dat het niet in alle gevallen zou lukken. Ook dat is helaas gebeurd.’ Het banenverlies bij de NOW-bedrijven lag volgens de minister in de lijn der verwachtingen, omdat er in totaal 300.000 banen verloren zijn gegaan in de maanden april, mei en juni.

Banen

De NOW 1.0 was zo vormgegeven dat ondernemingen zoveel mogelijk banen in stand houden, benadrukt de bewindsman. ‘Als er mensen worden ontslagen of ze van de payroll verdwijnen, wordt daar geen subsidie gegeven.’ Bovendien worden bedrijven extra gekort als ze in de subsidieperiode mensen op straat hebben gezet om kosten te besparen. Pas in latere subsidierondes kregen bedrijven meer ruimte om te reorganiseren.

Waar het banenverlies precies vandaan komt, is volgens Koolmees nog niet te zeggen. ‘Dat is niet zo met een schaartje te knippen. Er zijn tijdelijke contracten die op 1 juni of 15 juni afliepen. Maar er zijn ook sectoren die juist in juni weer open zijn gegaan.’ Als voorbeeld noemt hij de horeca, omdat de beperkingen die die sector raakten, werden versoepeld.

Werkgevers die in de eerste ronde NOW hebben ontvangen, kunnen vanaf volgende week de definitieve berekening aanvragen bij het UWV. Bedrijven kregen een voorschot, maar wegens afwijkingen in de loonsom of het omzetverlies, kan het daadwerkelijke bedrag nog afwijken.