Minister: meer fysiek onderwijs voor studenten nu ingewikkeld

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven begrijpt heel goed dat studenten in het hoger onderwijs graag meer fysiek onderwijs willen. Er wordt volgens haar in overleg met instellingen en gemeenten ‘met man en macht’ gezocht naar plekken waar dat kan. ‘Maar dat is wel even heel ingewikkeld.’

Van Engelshoven riep eerder al op om ‘creatief’ te zijn in de zoektocht naar alternatieve locaties. ‘Onder de omstandigheden doet iedereen wat hij kan”, zegt zij. Maar de beperkingen maken het volgens haar lastig om die extra ruimte te vinden. ‘De anderhalve meter in het hoger onderwijs die staat, die is echt noodzakelijk nu.’

De minister is niet van plan ook in het hoger onderwijs het gebruik van mondkapjes te adviseren, zoals dat in het voortgezet onderwijs buiten de lestijden wel gebeurt. ‘In het MBO en het hoger onderwijs geldt de anderhalve meter, en die kan daar ook goed gehandhaafd worden. Ik zie dus geen reden om daar mondkapjes in te stellen.’

Amsterdamse studenten demonstreren vrijdagmiddag op het Museumplein in de hoofdstad voor meer fysiek onderwijs. Studenten buiten Amsterdam kunnen online hun steun betuigen.