Minister Blok wenst met corona besmette Trump beterschap

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) wenst de Amerikaanse president Donald Trump ‘natuurlijk beterschap”, nu die besmet blijkt met het coronavirus. ‘Zoals we weten is het een gevaarlijke ziekte, dat wens je niemand toe”, aldus de bewindsman voor aanvang van de ministerraad.

Blok heeft geen zorgen over de gevolgen die het kan hebben als Trump langere tijd is uitgeschakeld. ‘Daar voorziet de Amerikaanse grondwet natuurlijk in”, zegt hij. Vicepresident Mike Pence neemt het in dat geval tijdelijk van hem over. ‘Ze zullen dan zelf kijken wat dat betekent voor de verkiezingen”, aldus Blok.