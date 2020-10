FNV: cao-eindbod van publieke omroepen onvoldoende

‘Het aantal flexkrachten is bij de omroep echt doorgeschoten, telkens moeten nieuwe collega’s worden ingewerkt en verdwijnt opgebouwde kennis en kwaliteit. Dat is verspilling van publiek geld”, zegt FNV-bestuurder en cao-onderhandelaar Martin Kothman.

De omroepen bieden een loonsverhoging van 5 procent verdeeld over drie jaar. De vakbond ziet liever een hoger bod, en wil dat het aantal tijdelijke contracten dat achtereenvolgens wordt aangeboden wordt beperkt. Ook moet een zzp’er bij de omroep niet goedkoper zijn dan iemand in loondienst.

De cao geldt voor 3000 mediamakers die werken bij een van de 11 regionale omroepen (RPO) of bij de landelijke publieke omroep (NPO). Zij werken voornamelijk achter de schermen als bijvoorbeeld redacteur, cameraman of vrouw, regisseur of editor. Vakbondsleden kunnen tot en met 14 oktober stemmen over het eindbod van de werkgevers.