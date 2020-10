Kunstcentrum Witte de With in Rotterdam heet nu Melly

Het Rotterdamse Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst gaat verder onder de naam Kunstinstituut Melly. De instelling vond de naam Witte de With niet meer passen in het huidige tijdsbeeld. Er werd al langer gedacht aan een naamswijziging.

In juni werd de naam al van de gevel gehaald. Kort daarvoor werd die gevel beklad tijdens een antiracismeprotest.

Witte Corneliszoon de With (1599-1658) was een vlootvoogd en werkte onder meer bij de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Het Helden van Nooit-kunstcollectief voerde de bekladdingsactie in de nacht van 12 juni naar eigen zeggen uit om onterechte helden in de juiste context te plaatsen.

Er is met zo’n 280 mensen langdurig overlegd en nagedacht over een nieuwe naam. De naam wordt officieel in gebruik genomen op 27 januari.