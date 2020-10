Aantal besmettingen op Aruba fors gedaald

Het aantal coronabesmettingen op Aruba is de afgelopen periode fors gedaald. Waren er op 14 september nog ongeveer 1500 mensen besmet, donderdag ging het om 664 besmettingen. Op die dag werden 35 nieuwe gevallen geregistreerd en waren 68 mensen hersteld. In totaal zijn op het eiland sinds maart van dit jaar 27 mensen overleden die waren besmet met het corona-virus. Donderdag lagen veertig mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, waarvan tien op de intensive care.