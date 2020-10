De Noordtunnel in de A15 is in de richting van Rotterdam naar Gorinchem dicht. Er hangen kabels los in de tunnel.

Het verkeer wordt omgeleid via de Brug over De Noord (N915). Rijkswaterstaat verwacht dat dit een paar uur gaat duren. Ingesloten verkeer wordt weggeleid. De A15 loopt rond 06.30 uur vol en daarom is een omleiding ingesteld over de A16 en de N3, voor verkeer richting Gorinchem en Nijmegen.